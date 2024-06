Mercati europei in calo, primo taglio BCE rischia di rimanere mossa isolata

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che nel corso della giornata diversi componenti del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) hanno confermato che ilin assenza di dati che confermino il calo dell'inflazione.A peggiorare le previsioni sul costo del denaro globale sono arrivati nel pomeriggio anche i dati macroeconomici statunitensi. Dati più forti delle attese sulle buste paga non agricole hanno segnalato che il, offuscando le speranze di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre.Tra gli altri banchieri centrale dell'area euro, l'austriaco, l'unico dissenziente contro la riduzione del tasso, ha dichiarato che la mossa di questa settimana rappresenta un taglio da falco, il che significa che il Consiglio direttivo sarà "un po' più cauto in futuro". "Ora siamo fiduciosi che il processo di disinflazione sta funzionando - ha detto invece l'irlandese- Ciò non significa, per inciso, che sappiamo quanto velocemente andremo avanti o se non lo faremo perché - questa è la frase che usiamo - la strada è accidentata".L'è in calo (-0,79%) e si attesta su 1,081. L'crolla a 2.308,7 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,83%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,06%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con ilche si posiziona al 3,92%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,48%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,50%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 36.885 punti. Sulla parità il(-0,05%); in moderato rialzo il(+0,43%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 7/06/2024 risulta essere stato pari a 2,25 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,2%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,79 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.di Milano, troviamo(+1,81%),(+0,93%),(+0,92%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,31%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,14%.scende dell'1,86%.Tra i(+6,39%),(+4,50%),(+2,98%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%. Calo deciso per, che segna un -2,14%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.