BNL, Fabi: "Accordo su smart working anche in filiale"

(Teleborsa) - "È stata estesa la possibilità di accedere alloanche per le colleghe e i colleghi delle filiali del". È quanto fa sapere lain una nota spiegando che tale estensione, definita con un accordo sottoscritto pochi giorni fa dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con l'azienda, riguarda oltre il 70% del personale di rete e consentirà di ricorrere al lavoro agile fino a un giorno a settimana."È passata la linea della Fabi e delle altre organizzazioni sindacali di Bnl. Siamo consapevoli – commenta il– che molto resta ancora da fare e auspichiamo nel tempo di poter allargare le previsioni alle filiali più piccole e alle figure professionali per adesso escluse, ma quanto ottenuto è certamente innovativo e rilevante. Va incontro a una richiesta che la Fabi in Bnl riceveva da tempo dalle lavoratrici e dai lavoratori. Riteniamo che la misura sia utile alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e crediamo che il riferimento esplicito alla formazione sia prezioso: essa deve svolgersi in luoghi protetti".