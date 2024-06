Eurolandia in calo dopo i risultati elettorali. Male la Francia con nuove elezioni

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Campari

Tenaris

Banco BPM

Stellantis

Telecom Italia

STMicroelectronics

SAES Getters

Comer Industries

Industrie De Nora

Caltagirone SpA

Banca Ifis

Technoprobe

Sanlorenzo

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, con il presidente Emmanuel Macron che ha indetto elezioni anticipate in Francia a seguito dell'esito del voto europeo. Sebbene i partiti europeisti mantengano la maggioranza del parlamento UE, il voto europeo evidenzia l'avanzare dei partiti di estrema destra, con na sonora sconfitta per i leader di Francia e Germania.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.296,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 75,74 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +138 punti base, aumentando di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,01%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,26%, e pesante, che segna una discesa di ben -1,61 punti percentuali., ilè in calo (-1,03%) e si attesta su 34.302 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 36.521 punti. Poco sotto la parità il(-0,49%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,60%.Scendono o perdono terreno. a parte(+0,70%),(+0,35%) e(+0,20%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,06%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.del FTSE MidCap,(+1,83%),(+1,20%),(+0,97%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.