Italia, Fitch: principali banche manterranno solide performance nel 2024

(Teleborsa) - Laper il 2024 probabilmente scenderà leggermente al di sotto del picco del 2023, ma dovrebbe rimanere. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema, evidenziando che le banche sono destinate a mantenere i propri margini di interesse netti a livelli prossimi a quelli del 2023 grazie ai depositi e alle politiche di hedging e portafoglio.Fitch prevede una crescita modesta del PIL in Italia nel 2024, che lascia spazio a una certa crescita del business e del reddito operativo. Tuttavia, il prolungato periodo di lenta crescita economica rispetto ad altre economie dell'Europa meridionale e i tassi di interesse restrittivi porteranno probabilmente a un moderatoe a unaalmeno fino alla seconda metà del 2024.Viene fatto notare che le grandi banche italiane hanno registrato una redditività record nel 2023, aiutate dal ritorno a tassi di interesse positivi e dalla loro moderata trasmissione sui tassi di deposito, oltre alle continue basse inadempienze sui prestiti che hanno portato a bassi oneri di svalutazione dei prestiti. Inoltre, le banche hanno resistito all'impatto dell'inflazione attraverso un, che dovrebbe supportare strutturalmente i loro rapporti cost/income.Secondo Fitch, nel 2023 le banche hanno registrato una, poiché il rapporto mediano dei prestiti deteriorati è sceso a poco meno del 3%, il livello più basso da oltre un decennio, nonostante la contrazione dei prestiti. Ciò lascia alle grandi banche un margine di manovra per resistere a un certo deterioramento nel 2024, poiché i default aumenteranno con loan impairment charges che dovrebbero oscillare tra 25 e 75 punti base.