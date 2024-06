Golden Goose fissa il prezzo dell'IPO. Debutto il 21 giugno

(Teleborsa) -, azienda leader del lusso, del lifestyle e dello sportswear, specializzata nel design, nella fornitura e distribuzione di sneakers, ready-to-wear e accessori, ha individuato un intervallo di prezzo per le sue azioni ordinarie, tra 9,50 e 10,50 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione di mercato compresa tra circa 1.693 milioni e 1.860 milioni per l’Azienda, nell'ipotesi di vendita del numero massimo di Azioni durante la Tranche Primaria.L'Offerta consisterà in undi azioni di nuova emissione della Società derivanti da uncon esclusione del diritto di opzione e, azioni esistenti offerte in vendita dall'attuale azionista unico della Società, Astrum di Astrum 4.L'Offerta delle Azioni oggetto di Offerta dell’Azienda sarà pari al 30% del capitale sociale della Società (senza l'Opzione di Over-allotment).Nell'ambito dell'IPO i fondi di Invesco si sono impegnati a sottoscrivere azioni per 100 milioni di euro in qualità di "cornestone investor".Ildovrebbe iniziare il 13 giugno 2024 e terminare intorno al 18 giugno 2024, sebbene possa essere ridotto, esteso o sospeso. Il prezzo finale dell'offerta dovrebbe essere pubblicato il 19 giugno 2024.Ilè previsto per il 21 giugno 2024.