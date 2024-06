ILBE, Banca Finnat pone titolo under review

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) - Banca Finnat ha messoile lasu(ILBE), gruppo di produzione cinematografica globale quotato su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, in attesa di formulare nuove stime.Il gruppo ha registrato , nel, una contrazione deidell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, da 32,5 milioni a 29,6 milioni. I ricavi sono attribuibili, principalmente, alle consegne delle produzioni Animatics e Animation di BP&B e ai services di ILBE relativi a Puffins: Impossible. Le stime degli analisti prevedevano, in merito all'intero esercizio 2024, una crescita del 20% del valore della produzione rispetto al 31 dicembre 2023, fino al raggiungimento di 207,9 milioni.L'si è attestato, al 31 marzo 2024, a 1,5 milioni rispetto a 3,2 milioni conseguiti nello stesso periodo dell'anno precedente (-53,1%), tenuto anche conto dell'effetto di ammortamenti relativi a produzioni consegnate negli esercizi passati e che non hanno generato ricavi nei primi tre mesi del 2024. Per quanto riguarda l'intero esercizio 2024, avevano stimato il raggiungimento di un EBIT pari a 12,7 milioni, in aumento del 21,7% rispetto al 2023.L'è sceso, nel trimestre, a 0,4 milioni dai 2,5 milioni del primo trimestre 2023 (-84%) come conseguenza della contrazione dell'EBIT e dell'aumento degli oneri finanziari (+144%). L'si è attestato a 40,2 milioni (pre IFRS 16) rispetto a 41,6 milioni al 31 dicembre 2023 (post IFRS 16).