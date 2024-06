Borse europee positive, focus su inflazione USA e Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Oggi gli investitori guardano all'e alla riunione dellaSul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'inflazione di maggio ha confermato la statistica provvisoria, con un +2,4% su base annua. Nelad aprile la produzione industriale ha sorpreso al ribasso con un calo di -0,9% m/m. Nello stesso mese il disavanzo della bilancia commerciale del Regno Unito è peggiorato a -19607 mln di sterline da -13967 mln.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,076. L'è sostanzialmente stabile su 2.312,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,11%, a 78,77 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +139 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,97%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,65%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,74%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,51%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,02% sul, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,96%. Guadagni frazionali per il(+0,32%); senza direzione il(-0,01%).di Milano, troviamo(+2,52%),(+2,27%),(+2,08%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,10%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,01%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.del FTSE MidCap,(+1,85%),(+1,80%),(+1,64%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%. Tentenna, che cede lo 0,90%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.