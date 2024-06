Brillano i mercati europei. Focus sulla Fed

S&P-500

(Teleborsa) -. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dell'1,09%, dopo il dato sull'inflazione americana inferiore alle aspettative.L'continua gli scambi a 1,084 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,93%. Lieve aumento dell', che sale a 2.332,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,21%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,88%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,43%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,83%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,97%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,43%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,43%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 12/06/2024 è stato pari a 2,49 miliardi di euro, in calo del 13,23%, rispetto ai 2,87 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,28%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,86%.avanza del 2,75%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Tra i(+4,99%),(+3,89%),(+3,45%) e(+3,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -2,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%).