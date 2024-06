Franchetti, AuCap da 10 milioni di euro e potenziamento del voto plurimo

Franchetti

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per il 1° luglio 2024 (occorrendo, in seconda convocazione, per il 2 luglio 2024) per deliberare sull'e su una proposta disociale per massimi complessividi euro.In considerazione dell'approvazione della proposta di incremento dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo (resa possibile dalla Legge Capitali) gli attuali azionisti della società, diversi da Franchetti Holding, subiranno unadel capitale votante. Franchetti Holding acquisirà infatti il 97,53% dei diritti di voto complessivi. Per contro, gli attuali azionisti non subiranno alcuna diluizione rispetto ai diritti patrimoniali o ai diritti amministrativi diversi dal diritto di voto.La delega all'AuCap consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione, al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della società di reperire le risorse finanziarie a supporto del suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, leper cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, si legge in una nota.