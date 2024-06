4AIM SICAF, EnVent riduce target price e conferma Outperform

4AIM

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (da 366 euro precedenti) ilsu, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 24%.Gli analisti fanno notare che il prezzo delle azioni 4AIM "Comparto 1" ha guadagnato il 32% negli ultimi 12 mesi,che ha perso l'11% nello stesso periodo.L'indicerispetto al FTSE MIB e al FTSE Mid Cap nel primo trimestre del 2024. Gli investitori tendono a privilegiare le large cap e gli asset meno rischiosi, come i titoli di stato italiani, mentre l'indice EGM continua a essere appesantito dai deflussi dai PIR. La liquidità del mercato rimane bassa, con un turnover in calo di circa il 16% su base annua e un EV/EBITDA mediano 2024-25 a 5,6-4,6x, con uno sconto significativo rispetto al suo livello storico che si aggira intorno a 7-8x.EnVent afferma che, storicamente, i titoli a piccola capitalizzazione hanno sovra-performato le large cap nell'anno successivo ai picchi dei tassi di interesse. Con l'imminente inizio di un ciclo di tagli dei tassi di interesse (inflazione permettendo), l'indice FTSE MIB potrebbe risultare meno attraente per gli investitori avendo un'elevata esposizione al settore bancario. Questo cambiamento di politica monetaria potrebbe anche suscitare interesse nel mercato EGM, poiché i multipli sono molto bassi e in alcuni casi i fondamentali sono davvero interessanti, materializzando di fatto il cosiddetto "".Essendo il rapporto FTSEMIB/EGM è ai massimi storici, EnVent ritiene che un ritracciamento potrebbe essere possibile; chi guiderà il movimento rimane l'incognita. L'ia istituire unda 1 miliardo di euro per investire nelle PMI potrebbe delineare uno scenario diverso.