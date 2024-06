Borse europee in netto ribasso. Male Auto e Banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Iveco

Banca MPS

Azimut

Mediobanca

Caltagirone SpA

Fincantieri

MFE B

OVS

MFE A

(Teleborsa) -, dopo ilsecondo il nuovo grafico a punti diffuso ieri sera. Continuano le, con lo spread fra il decennale francese e il Bund tedesco che ha raggiunto 66 punti base, sulle preoccupazioni che il partito di Marine Le Pen introdurrà politiche fiscali più accomodanti se vincerà le prossime elezioni legislative. A pesare sull'azionario europeo è soprattutto il settore, dopo l'annuncio dell'che potrebbe penalizzare soprattutto i produttori auto tedeschi che vantano un'importante presenza sul mercato asiatico.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.306,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,52%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +144 punti base, aumentando di 8 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,92%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,96%, tentenna, che cede lo 0,63%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,99%., forte calo del(-2,18%), che ha toccato 33.610 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 35.796 punti, in forte calo del 2,15%. Depresso il(-1,9%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-1,68%).Ilnella seduta del 13/06/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,89 miliardi di euro, con un incremento di ben 361,7 milioni di euro, pari al 14,32%, rispetto ai precedenti 2,53 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,63%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,16%. Scende, con un ribasso del 3,90%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,55%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,49%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento del 5,97%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,51%. Crolla, con una flessione del 5,18%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,02%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,81%.