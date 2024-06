Esposizione Universale Osaka 2025: Cdp, Sace e Commissario generale Expo insieme per crescita

(Teleborsa) - Unper la progettazione e la diffusione di iniziative connesse ai temi di, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione, la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Questo l'oggetto delLa prossima esposizione universale rappresenta, infatti, un'occasione preziosa per far dialogare creatività e industria, arte e lavoro, attraverso il racconto dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi sviluppati dall'industria italiana legata al Gruppo CDP.Nel dettaglio,intendono favorire la partecipazione del sistema imprenditoriale e industriale italiano all'Expo 2025 Osaka, con particolare riferimento alle realtà già presenti o con un interesse strategico nell'area Asia-Pacifico. Allo stesso tempo, l'accordo mira a identificare progetti, aziende e pratiche innovative, considerate strategiche nel territorio interessato dall'evento, e a promuovere in ambito nazionale e internazionale la partecipazione dell'Italia a Expo 2025 Osaka.promuovere strumenti di sostegno finanziario volti a rafforzare il partenariato economico e a valorizzare l'impegno nella cooperazione allo sviluppo e nella finanza climatica; favorire le opportunità di crescita delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri tra il Sistema Italia e i Paesi dell'area Asia-Pacifico attraverso la piattaforma del Gruppo CDP Business Matching; implementare le attività di promozione del sistema italiano dell'innovazione, coinvolgendo aziende, investitori e start up per creare nuove opportunità di internazionalizzazione e di attrazione di investitori internazionali; contribuire alla promozione dell'imprenditorialità italiana nel campo dell'arte e della cultura d'impresa negli spazi all'interno del Padiglione Italia a Expo Osaka, attraverso esposizioni di opere, installazioni e racconti testuali e multimediali.Nello specifico,favorirà la concessione di, tramite il rilascio di, beneficianti di garanzia dello Stato italiano con procedura a loro dedicata; l'accesso a prodotti assicurativo-finanziari quali anticipi sui crediti che derivano dai contratti di fornitura del Padiglione e coperture assicurative per il trasporto, la posa in opera e la messa in sicurezza di materiali e produzioni.Iloffrirà a CDP, CDP Venture Capital, SACE e SIMEST il pieno supporto per lo svolgimento delle attività previste dal protocollo, dando la massima diffusione e visibilità agli eventi e alle iniziative promosse.