Inflazione stabile a maggio allo 0,8%: alimentari bilanciano trend energetici

(Teleborsa) -, grazie al venir meno delle tensioni su prezzi dei beni alimentari per la casa ed i trasporti, che hanno compensato altre spinte in senso opposto da lato dei prezzi energetici e dei servizi. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell', secondo cui l’indice dei prezzi al consumo (NIC) a maggio risulta in, come nel mese precedente ed a conferma della stima preliminare.La stabilità dell’inflazione deriva da: inrisultano i prezzi dei(da +2,5% a +1,8%), dei Servizi relativi ai(da +2,7% a +2,4%) e dei Servizi relativi all’(da +2,8% a +2,6%); per contro,dei prezzi degli(da -13,9% a -13,5%) e si interrompe quella dei(da -1,3% a +0,7%) e accelerano lievemente i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,8% a +4,3%)., sia al netto degli energetici e degli alimentari freschi sia quella al netto dei soli beni energetici, che passa da +2,1%La dinamica tendenziale deiregistra una(da -0,6% a -0,9%) e quella dei(a +2,9%), determinando un aumento del differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni (+3,8 punti percentuali, dai +3,5 di aprile).Il cosiddetto, cioè i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona,(da +2,3% a), come anche quelli dei(da +2,6% di aprile a).dell’indice generale riflette, per lo più, ladei prezzi deidei, culturali e per la cura della personae dei Beni alimentari non lavorati (+1,4%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-1,1%) e dei Beni durevoli (-0,5%).per l’indice generale e a +1,8% per la componente di fondo.dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta die dello(da +0,9% di aprile), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione dello 0,2% su base mensile e di 0,8% su base annua.