Innovatec investe 700 mila euro in IGERS (riciclo tessile)

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha, tramite la controllata Haiki Recycling, una lei riservato in, società attiva nel riciclo di scarti e rifiuti provenienti dal circuito del tessile.L'operazione, il cui controvalore in questa fase risulta pari a circa(sottoscritto e versato integralmente), è volta a fornire le risorse finanziarie, tecniche ed operative affinché veda la luce il primo impianto integrato in Italia per il riciclo di scarti e rifiuti tessili finalizzato al recupero di fibre naturali e sintetiche da reimmettere nel circuito produttivo."La missione di Haiki fin dalla sua nascita è quella di dare nuova vita a ciò che viene comunemente chiamato rifiuto - ha dichiarato il presidente di Haiki+,- Con questo investimento vogliamo posizionarci in maniera risoluta in uno dei settori che da sempre costituisce un'eccellenza italiana nel mondo, quello del tessile, portando la nostra competenza distintiva nell'implementazione di processi virtuosi di economia circolare".Il nuovo impianto, che sta iniziando l'iter autorizzativo presso la, è progettato per trattare fino a 25.000 tonnellate all'anno di rifiuti tessili, siano essi scarti provenienti dall'industria tessile o indumenti provenienti post-consumo.