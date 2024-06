Blackstone, offerta da 1,7 miliardi di dollari per la giapponese Infocom

Blackstone

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha annunciato la propria intenzione di fare un', fornitore leader di fumetti digitali.Si tratta della, nonché il più grande investimento di Blackstone su questo mercato fino ad oggi da parte della divisione Private Equity e il terzo investimento del team annunciato negli ultimi sei mesi (dopo I'rom Group e Sony Payment Services), che rappresenta un impegno significativo nei confronti del mercato.Mecha Comic di Infocom è uno dei principali fornitori giapponesi di fumetti online e leader di mercato per le donne giapponesi di età pari o superiore a 30 anni. L'offerta ammonta a(circa 1,74 miliardi di dollari) , ha detto separatamente Infocom."Siamo entusiasti di iniziare la nostra partnership con Infocom, che ha solide attività nel campo dell'Information Technology e una piattaforma leader di intrattenimento digitale - ha commentato, Head of Private Equity, Blackstone Japan - Si tratta della continuazione del nostro impegno a investire in aziende di alta qualità e orientate alla crescita in Giappone e a trasformarle in leader di mercato".