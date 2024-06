La prima Garanzia Archimede di SACE per edifici green nel primo smart district di Milano

(Teleborsa) - Edifici smart per il quartiere greendi Milano: a questo è destinata la prima operazione di SACE targata “”, la nuova garanzia messa a punto dal gruppo assicurativo finanziario italiano per creare un effetto leva sulla competitività e supportare investimenti in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile su tutto il territorio nazionale.In questa prima operazione, SACE ha garantito il finanziamento diconcesso in favore di, società immobiliare attiva su progetti di rigenerazione urbana - come ad esempio l’area Bovisa, sede del politecnico di Milano e UpTown, il primo smart district della Città Metropolitana – impegnata nello sviluppo di vari edifici a uso residenziale e commerciale su una superficie di 147 mila metri quadrati e un parco pubblico nel nuovo quartiere localizzato nel quadrante Nord Ovest della Città Metropolitana.In particolare, il finanziamento - garantito da SACE ed erogato da Intesa Sanpaolo e un pool di banche composto da BPER, Banco BPM, BCC Milano, BCC Centro Padana - è destinato alla realizzazione diin classe energetica A che garantiscono un elevato comfort abitativo, riduzione dei consumi e una corretta gestione delle risorse idriche. Laal 25% genera un effetto leva che consentirà di realizzare investimenti per circa 230 milioni di euro in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile sul territorio nazionale.“Siamo orgogliosi di inaugurare la nostra operatività con Garanzia Archimede al fianco di un player come EuroMilano– ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE – e siamo felici di farlo, insieme ai nostri partner bancari, per un grande progetto di rigenerazione urbana con importanti ricadute per la Città e per la Collettività”.Il progetto di sviluppo immobiliare si inserisce nel contesto della partnership industriale tra, leader nell’affordable housing e nella rigenerazione urbana a impatto sociale, e il gruppo EuroMilano, leader nelle realizzazione e nella gestione di progetti di rigenerazione urbana complessi e beneficia anche di un aumento di capitale di 50 milioni di euro sottoscritto per 30 milioni dal Fondo Tematico Piani Urbani Integrati, veicolo gestito dache impiega risorse rivenienti dal Fondo di Fondi PNRR costituito dalla BEI e dal MEF e 20 milioni di euro da parte del, gestito da Redo.Con Garanzia Archimede, SACE supporta(anche riferiti a portafogli ed esposizioni subordinate) e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario alle imprese italiane, garantendo fino al 70% dell’importo. Lo strumento, rilasciato a condizioni di mercato, si inserisce nell’ambito di un piano nazionale che ha l’obiettivo di dare un impulso alla competitività delle imprese e alla produttività del Sistema Paese.