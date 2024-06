Antares Vision chiude in calo, ma gli analisti sono positivi. Intermonte conferma "outperform"

Antares Vision

FTSE Italia Star

fornitore di sistemi di controllo visivo e soluzioni di tracciabilità

(Teleborsa) - Chiude in ribasso il titoloche archivia la sessione in flessione dell'1,64% sui valori precedenti, nel giorno in cui la società ha presentato il Piano Industriale 2024-2026 . Si aspetta un CAGR di crescita dei ricavi del 4/6%, combinato con un EBITDA CAGR del 47/55% e una conversione di cassa positiva che porterà al 2026 un NET DEBT/EBITDA inferiore all'1,7x.L'inizio di giornata è stato buono per il titolo che ha mostrato un primo valore di 3,38 Euro inferiore al prezzo più alto della vigilia, per poi perdere forza nell'arco della riunione.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori..conferma la raccomandazione "outperform" e alza il target price da 3,3 a 4 euro. "Il rafforzamento del team di gestione e l'attenzione strategica alla gestione dei costi e al flusso di cassa operativo hanno generato una forte fiducia negli investitori", spiegano gli analisti. "Sebbene il processo di turnaround sia ancora in una fase iniziale, siamo fiduciosi che la società sia ben posizionata per raggiungere gli obiettivi del piano e ripristinare i margini a oltre il 20% nel medio lungo termine".