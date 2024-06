Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., orfane oggi di Wall Street chiusa per festività. Sul fronte macroeconomico, è emerso che l'inflazione britannica si è riportata il mese scorso al target della banca centrale di 2% per la prima volta in quasi tre anni. Tuttavia, la Banca d'Inghilterra (BoE) dovrebbe lasciare domani il bank rate all'attuale livello del 5,25%. Sempre domani in agenda anche il meeting della Banca Centrale Svizzera (SNB), che probabilmente lascerà il tasso di riferimento all'1,50%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,075. L'è sostanzialmente stabile su 2.328,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 81,55 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +153 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,94%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,77%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 35.405 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 19/06/2024 è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in calo di 451,5 milioni di euro, rispetto ai 2,5 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,44 miliardi precedenti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,76%.avanza dell'1,20%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,03%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,93%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,67%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.del FTSE MidCap,(+1,65%),(+1,39%),(+1,18%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,67%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,32%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,22%.Tra lepiù importanti:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.300 Mld ¥; preced. -465,6 Mld ¥)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,3%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).