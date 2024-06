Acquisti in Europa, Milano maglia rosa. Oggi riapre Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni, nel giorno in cui, dopo la pausa della vigilia, per festività.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, in attesa di conoscere la decisione, in materia di tassi di interesse, della. Intanto, la Svizzera e la Norvegia si sono già espresse in tal senso: la prima li ha tagliati, a sorpresa, mentre la seconda li ha lasciati invariati, come atteso. Inoltre, la Cina ha confermato i tassi di interesse.Sul valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.334,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,68 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +151 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,95%.riflette un moderato aumento dello 0,66%. Poco mossa, mentre si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,83%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,12%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 35.808 punti.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,50%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,38%.Buona performance per, che cresce dell'1,96%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,89%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,62%.di Milano,(+8,31%),(+3,46%),(+2,92%) e(+2,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.Tra i dati08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -3,3%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (atteso 4,8 punti; preced. 4,5 punti)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -207 Mld $; preced. -194,8 Mld $)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità).