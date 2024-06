Mercati europei positivi. Focus su banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, in attesa di conoscere le decisioni, in materia di tassi di interesse, di Svizzera, Norvegia e Regno Unito. Intanto, la Cina ha confermato i tassi di interesse. I listini europei attendono anche indicazioni da Wall Street, rimasta chiusa ieri per festività.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,074. L'continua gli scambi a 2.343,3 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,73%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,53%.Invariato lo, che si posiziona a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,96%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,47%, piatta, che tiene la parità, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 33.359 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.543 punti.di Piazza Affari, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,12%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,00%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,77%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,58%.del FTSE MidCap,(+7,64%),(+1,91%),(+1,70%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Tra i dati08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -3,3%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (atteso 4,8 punti; preced. 4,5 punti)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -207 Mld $; preced. -194,8 Mld $)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità).