Positiva Piazza Affari seguita dall'Europa in giornata di banche centrali

(Teleborsa) -. In particolare, oggi laha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo all'1,25%, continuando a fare da capofila nel ciclo di allentamento in corso a livello globale, dove invece BCE e Fed sono molto più caute.Sempre oggi, laha mantenuto il tasso d'interesse di riferimento al 4,50%, il livello massimo da 16 anni; un taglio è ora previsto per il 2025, più tardi di quanto programmato in precedenza.Infine, laha confermato i tassi di riferimento a 5,25%, con una decisione del consiglio votata sette a due. Al netto dell'orientamento di politica monetaria che resta comunque restrittivo, i dati in arrivo e le considerazioni che verranno fatte in occasione della prossima riunione, lasciano aperta la porta ad un primo taglio dei tassi, osservano gli analisti diPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L'continua gli scambi a 2.356,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,27%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 80,98 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +151 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,94%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,03%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,82%, e buona performance per, che cresce dell'1,34%., ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,37%, a 33.675 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,39%. In netto miglioramento il(+1,6%); sulla stessa linea, balza in alto il(+2,32%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 20/06/2024 è stato pari a 2,63 miliardi di euro, con un incremento del 27,66%, rispetto ai precedenti 2,06 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,93%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,50%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,50%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,54%),(+8,18%),(+4,85%) e(+4,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,96%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.