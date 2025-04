Piazza Affari ai minimi da agosto 2024 zavorrata da banche e industriali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Gli investitori sonoavviata dai nuovi dazi del presidente statunitense Donald Trump. Il sentiment è colpito dalle dichiarazioni provenienti dall'amministrazione USA nel weekend, nonostante le indiscrezioni di possibili dimissioni del segretario al Tesoro Bessent, che hanno mostrato. Lo stesso Trump ha detto domenica sera che gli investitori dovranno subire le conseguenze della nuova politica e che si asterrà dal negoziare con la Cina finché non sarà risolto il deficit commerciale degli Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico, è crollato oltre le attese ilin Europa, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco. In Eurozona, lea febbraio sono salite meno delle attese su base mensile e più del previsto su base annua.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,094. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.045,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-2,15%), che ha toccato 60,65 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +124 punti base, aumentando di 9 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,70%.pessima performance per, che registra un ribasso del 4,34%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,61%, e in perdita, che scende del 4,81%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno il 5,21%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla del 5,07%, scendendo fino a 34.855 punti.In forte calo il(-3,75%); sulla stessa tendenza, pesante il(-3,85%).In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -7,39%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,3 punti percentuali. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 6,89%. Seduta negativa per, che scende del 6,89%.a Milano,ottiene un +0,97%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,75%. Sensibili perdite per, in calo del 7,09%. In apnea, che arretra del 6,97%. Tonfo di, che mostra una caduta del 6,60%.