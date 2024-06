Unieuro, assemblea approva bilancio al 29 febbraio e dividendo di 0,46 euro

Unieuro

(Teleborsa) - L'assemblea di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha approvato ildell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2024.I soci hanno approvato la proposta di coprire integralmente ladi esercizio della Capogruppo Unieuro S.p.A. - pari a 15.770 migliaia di euro - mediante l'utilizzo della riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria" e la distribuzione di dividendi dalla stessa "Riserva Straordinaria".Ilapprovato ammonta a 0,46 euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date. Verrà posto in pagamento in un'unica soluzione il 26 giugno 2024, con data di stacco della cedola il 24 giugno 2024 e record date il 25 giugno 2024