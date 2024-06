Eurolandia in calo dopo PMI deludenti, Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Hera

Nexi

Saipem

ERG

Banca MPS

Amplifon

Banca Popolare di Sondrio

DiaSorin

Juventus

Lottomatica

Sesa

Ferretti

Intercos

MFE B

Ariston Holding

GVS

(Teleborsa) -, con gli indici FTSE MIB e IBEX che risentono maggiormente delle prese di profitto sul comparto. Il sentiment accusa anche i dati sotto le attese degli: a giugno il PMI flash composito è sceso inaspettatamente, a 50,8 punti da 52,2 precedente, un minimo degli ultimi 3 mesi, con i valori che sono peggiorati sia nel comparto manifatturiero (45,6 da 47,3, contro 47,9 atteso) che in quello dei servizi (52,6 da 53,2, contro 53,4).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.328 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%.Invariato lo, che si posiziona a +151 punti base, con ilche si attesta al 3,92%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,5%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,42%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Giornata "no" per la, in flessione dell'1,09% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 35.511 punti. Negativo il(-0,91%); come pure, variazioni negative per il(-1,11%).Ilnella seduta del 21/06/2024 a Piazza Affari è stato pari a 5,68 miliardi di euro, con un incremento di ben 3.046 milioni di euro, pari al 115,74%, rispetto ai precedenti 2,63 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,94 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,43%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,17%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,79%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,78%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,82%.del FTSE MidCap,(+2,07%),(+2,00%),(+1,74%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,61%.scende del 3,39%. Calo deciso per, che segna un -3,36%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,26%.