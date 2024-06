Riciclo, plastica: Assorimap presenta il report del 2023

(Teleborsa) - Le imprese del riciclo meccanico di materie plastiche, il fatturato e la segmentazione geografica, ma anche le caratteristiche della produzione nazionale di materie prime seconde e gli aspetti del mercato. Questi alcuni dei dati contenuti nelche sarà presentato a Roma martedì 25 giugno a Palazzo Firenze alle 10.Elaborato dallail report Assorimap racconta una fetta dell'economia circolare made in Italy e i passi avanti nella transizione ecologica, all’interno di un contesto normativo comunitario e nazionale sempre più definito per la lotta all’inquinamento da rifiuti post-consumo in plastica. A illustrare lo studio sul settore relativo al 2023,, presidente di Assorimap edi Plastic Consult. Sarà, direttore del Laboratorio REF, a presentare la proposta "Certificati del Riciclo" studiata con Assorimap per un rilancio ambientale e sostenibile delle industrie di riciclo della plastica.Dopo l'intervento di, esperta di economia del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in programma anche, moderate dal giornalista di Primapress Pasquale Alfieri, che vedranno confrontarsi esperti del settore sue la vicepresidente della commissione Ambiente della Camera dei deputaticon(commissione Ambiente) e(commissione Finanze) sul temaIn conclusione l'intervento del presidente della commissione Attività produttivesu