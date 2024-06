State Street, Country Head per l'Italia diventa anche Head of Business di SSBI

State Street

(Teleborsa) -, colosso finanziario statunitense, ha annunciato la nomina dia Head of Business di State Street Bank International (SSBI) e quella dia Head of Products di SSBI. Entrambi rispondono direttamente ad Andreas Przewloka, CEO di SSBI, mentre Lamanna riporta anche a Chris Rowland, Head of Custody, Cash and Depositary Bank Services.In questo nuovo ruolo, Dollaku sarà responsabile della, volta a favorire la crescita dei ricavi, ad aumentare la quota di mercato e a posizionare SSBI come partner di riferimento per i clienti. Si occuperà di raggruppare e supervisionare le funzioni Sales, Client Management, Client Relationship Management, Client Experience and Services e Sales Enablement della società.Inoltre, Dollaku continuerà a ricoprire le sue attuali cariche die di membro dell'Executive Management Board di SSBI.Oltre a ricoprire il ruolo di Country Head per il Lussemburgo, come Head of Products per SSBI, Lamanna guiderà gli sforzi dell'azienda per allineare la governance e lo sviluppo dei prodotti forniti da SSBI ai suoi clienti. Sarà inoltre responsabile dellain tutta SSBI, con un'ulteriore struttura di reporting per l'Europa Continentale."È un importantee siamo convinti che insieme riusciremo ad offrire risultati eccezionali ai nostri clienti", ha detto Andrea Przewloka, CEO di State Street Bank International.