Wall Street in stand-by nel giorno delle tre streghe

(Teleborsa) -, dopo che si è esaurita la corsa dei titoli tecnologici e dei chip, con gli investitori che continuano a rivolgere lo sguardo aiper avere indicazioni sullo stato di salute della più grande economia mondiale e sul percorso di politica monetaria.La seduta odierna potrebbe mostrare una certa volatilità perchè scadono i contratti derivati ??trimestrali legati ad azioni, opzioni su indici e futures, giornata nota anche come "". Circa 5,5 trilioni di dollari scadranno oggi, secondo una stima della piattaforma di opzioni SpotGamma.Tra gliha reso noto che le autorità di regolamentazione statunitensi hanno approvato la richiesta di ampliare l'accesso alla sua terapia genica che cura una rara malattia di atrofia muscolare;ha dichiarato che il suo farmaco sperimentale biennale per prevenire l'HIV è stato efficace al 100% in uno studio in fase avanzata;ha chiuso il primo trimestre con un calo di vendite e utili.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.164 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.468 punti. Pressoché invariato il(-0,07%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,07%).