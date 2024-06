Wall Street poco mossa nel giorno delle tre streghe, occhi a dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che si è esaurita la corsa dei titoli tecnologici e dei chip, con gli investitori che continuano a rivolgere lo sguardo aiper avere indicazioni sullo stato di salute della più grande economia mondiale e sul percorso di politica monetaria.lanegli Stati Uniti ha raggiunto il livello più rapido in 26 mesi, segnalando una forte conclusione del secondo trimestre, secondo quanto emerso dai dati dell'indagine PMI di S&P Global . Il settore dei servizi ha guidato la ripresa con un ulteriore sostegno da parte del settore manifatturiero, anche se la recente ripresa di quest'ultimo ha perso un po' di slancio.A incidere sulla mancanza di direzione del mercato azionario è anche la scadenza dei contratti derivati trimestrali legati ad azioni, opzioni su indici e futures, giornata nota anche come "".Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.467 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,15%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,68%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,47%) e(-0,45%).Tra i(+1,98%),(+1,64%),(+1,60%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,60%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,12%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,45%),(+2,52%),(+2,48%) e(+2,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,36%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.