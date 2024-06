Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini grazie alle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nonostante lo stacco della cedola di 7 società con un effetto negativo dello 0,26%. Pochi spunti dal contesto macroeconomico, con l'unico dato degno di nota che è arrivato dalla, dove a giugno la fiducia delle imprese misurata dall' ha segnato un inatteso calo da 89,3 a 88,6 (il consenso contemplava un rialzo a 89,4); la flessione è stata causata da aspettative meno ottimistiche, a fronte di una valutazione della situazione corrente rimasta invariata.Intanto, sale l'attesa per le, il cui primo turno è fissato per il 30 giugno, e dove il crescente consenso per il partito Rassemblement National potrebbe portare a nuove tensioni sui mercati.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,073. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,88%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,32% a quota +149 punti base, mentre ilsi attesta al 3,92%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,89%,avanza dello 0,53%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,03%.Chiusura in forte rialzo per la, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,58%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 36.066 punti. In denaro il(+1,44%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del(+1,67%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 24/06/2024 è stato pari a 0 miliardi di euro, in calo di 5.683,5 milioni di euro, rispetto ai 5,68 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0 miliardi di azioni, rispetto ai 0,94 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima, che mostra un rialzo del 4,99%. Aumento deciso per, che segna un +4,01%. Bene, con un forte rialzo del 3,89%. Sale, che evidenzia un guadagno del 3,85%.di Milano,(+23,92%),(+5,16%),(+4,38%) e(+4,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,49%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,61%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,26%. Piatta, che tiene la parità.