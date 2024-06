Mercati prudenti. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, nel giorno in cui diverse blue chip ed alcune Mid-Cap del Listino di Milano staccheranno il dividendo relativo ai bilanci 2023 . Lo stacco cedole pesa per lo 0,2% sull’indice FTSE MIB.L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati chiave sull'inflazione statunitense di questa settimana per ottenere ulteriori indicazioni sui tassi di interesse. Si tratta dell'indice dei prezzi PCE, l'indicatore preferito dalla Federal Reserve, previsto per venerdì.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.326 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 80,63 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,91%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,11%, eè stabile, riportando un moderato +0,09%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,39% a 33.438 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.645 punti.di Piazza Affari,avanza del 2,85%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,12%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,65%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,72%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,50%),(+1,45%),(+1,41%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,91%, nel giorno in cui parte l’aumento di capitale. Il prezzo delle nuove azioni è fissato a 2,62 euro.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,39%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,18%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Indice IFO (atteso 89,4 punti; preced. 89,3 punti)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,7%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -6,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 7%; preced. 7,4%).