Borse europee caute guardano ai dazi USA

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo, dopo la chiusura tonica della piazza di Tokyo e nonostante i cali registrati da Wall Street, la vigilia.La guerra dei dazi continua a tenere banco: i timori dei mercati sugli effetti negativi dei dazi dell'amministrazione Trump continuano a spingere il prezzo dell'oro: le quotazioni del bene rifugio ha sfiorato i 3000 dollari l'oncia, segnando così un nuovo record. Ad alimentare i prezzi del metallo giallo contribuisce anche l'inflazione negli Stati Uniti, che ha rafforzato la tesi di un prossimo allentamento della politica monetaria della Federal Reserve. Tuttavia, gli addetti ai lavori restano convinti che la Fed non taglierà i tassi, durante il meeting di metà marzo, in attesa di capire l'impatto delle politiche sui dazi.Sul fronte societario, Unicredit ha incassato il via libera della BCE a salire al 29,9% di Commerzbank. Banco BPM ha, invece, ottenuto l'ok dalla Consob all'OPA su Anima, che partirà lunedì 17 marzo, mentre il CdA di Anima ha giudicato congruo il prezzo dell'offerta di Piazza Meda di 7 euro per azione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. L'mantiene la posizione su 2.992,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,94%.Sulla parità lo, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,95%.avanza dello 0,36%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 38.048 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 40.270 punti.di Milano, troviamo(+2,91%),(+2,79%) e(+2,71%) all'indomani dei conti. Bene(+2,02%) dopo l'accordo con Stellantis che produrrà due furgoni elettrici.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.Tra i(+7,54%),(+3,56%),(+2,70%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,12%.Tentenna, che cede l'1,02%.