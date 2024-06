Pirateria audiovisiva in Italia: nel 2023 persi 2 miliardi euro di fatturato e più di 11 mila posti di lavoro

(Teleborsa) - Nel, laha causato una, con unLe industrie dei contenuti audiovisivi hanno subito un, un aumento del 14% rispetto al 2021.Secondo un'indaginepresentata a Roma, in occasione dell'evento "Stati Generali della Lotta alla Pirateria tra Legalità, Sicurezza e Intelligenza Artificiale" organizzato dalla Federazione presso il Salone Angiolillo del Palazzo Wedekind, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e dell'Industria,, mentre la pirateria di serie TV e fiction è diminuita del 14% rispetto al 2022.La pirateria di, con oltre 36 milioni di atti stimati. Nel 2023 si sono registrate 11,4 milioni di fruizioni perse, con un danno economico di circa 285 milioni di euro.Laseguita dalla pirateria indiretta e fisica, che restano stabili al 12% e al 9% rispettivamente. IPTV illecite sono utilizzate da circa 11,8 milioni di italiani, mentre lo streaming e il download rappresentano il 18% e il 15% rispettivamente.fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi o sport live: 3 punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente. In totale si stimano circa 319 milioni di atti di pirateria contro i 345 milioni del 2022.prevalentemente occupati, possiedono un livello di istruzione più alto rispetto alla popolazione italiana (22% di laureati), sono geograficamente più concentrati nel sud del paese e nelle isole.e diminuiscono anche gli atti complessivi di pirateria (20,7 milioni) segnando un -14% rispetto al 2022. Tra i contenuti resistono i film (34%) scende invece tra i più giovani l'interesse a piratare contenuti legati allo sport live e alle serie tv e fiction.Ile i suoi impatti negativi sul mercato del lavoro e sull'industria creativa e culturale italiana.