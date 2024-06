Tokyo positiva. Giù il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa didopo un avvio in ribasso. Restano negative le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulla tornata di dati macro americani in arrivo questa settimana sul primo dibattito per le presidenziali americane tra Joe Biden e Donald Trump.L'indice giapponesemette a segno un +0,73%, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,71%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,70%; sulla stessa linea, in ribasso(-0,81%).Leggermente positivo(-0,09%); in rosso(-0,77%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%.Il rendimento dell'scambia 1%, mentre il rendimento per ilè pari 2,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 2,4%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2%; preced. -0,1%).