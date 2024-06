Piazza Affari apre debole assieme agli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

ENI

BPER

Tenaris

STMicroelectronics

DiaSorin

Fineco

Telecom Italia

Fincantieri

GVS

Tinexta

Technoprobe

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che non sono riuscite ab trarre spunto dalla performance positiva dire mercati asiatici. C'è cautela in vista questa settimana di qualche aggiornamento sull'inflazione USA, che sarà letto alla luce delle prossime decisioni della Fed. Per oggi in calendario il dato sulla fiducia dei consumatori.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Lieve calo dell', che scende a 2.326,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%.Sulla parità lo, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 35.972 punti.In ribasso il(-0,76%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,65%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,96%),(+1,77%),(+1,02%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,15%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,08%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.Seduta molto negativa perLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,38%.scende dell'1,93%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.