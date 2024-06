Piazza Affari giù con le altre borse europee. Airbus a picco

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che risentono del ritracciamento del titoli tecnologici e del crollo di Airbus a Parigi. Attesi alcuni dati USA chiave, come quello sull'inflazione e, oggi, la fiducia dei consumatori.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 81,1 dollari per barile, con un calo dello 0,64%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +151 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,95%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,78%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.903 punti.Variazioni negative per il(-0,89%); come pure, in ribasso il(-1%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,08%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,78%.avanza dello 0,76%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,69%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,08%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +0,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,18%.scende del 2,07%.