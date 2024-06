Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,67% a 39.411 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 17 di questo mese, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,31%, chiudendo a 5.448 punti.Negativo il(-1,15%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,56%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,73%),(+1,25%) e(+1,00%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,07%) e(-0,74%).Al top tra i(+3,25%),(+2,65%),(+2,60%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,09%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Tentenna, che cede l'1,38%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,49%),(+3,75%),(+3,25%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,68%.In perdita, che scende del 5,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,5 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 7%; preced. 7,4%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100,2 punti; preced. 102 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 634K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,55 Mln barili)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).