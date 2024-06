Wall Street apre poco mossa. Nvidia torna a brillare

Nvidia

GameStop

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, mentre il mercato tenta di trovare una direzione, dopo gli sviluppi degli ultimi giorni sul settore tech e in attesa di alcuni dati macro nella settimana.I titoli tecnologici potrebbero essere nuovamente trainati da, che balzava del 3% nella sessione pre-market, dopo il tondo registrato la vigilia un calo di oltre il 7% a causa di alcune prese di profitto. In luce anche il titolo, dopo un articolo del Financial Times, secondo cui la partecipazione acquistata dall'investitore meme Roaring Kitty ha dato luogo ad una perdita.Sul fronte macro, sono usciti dati positivi dall'che si è rafforzato a +0,18 punti a maggio, mentre sono apparsi meno brillanti ni numeri dele. Atteso alle 16 il dato sulla, ma l'attenzione è rivolta anche alx, in uscita nei prossimi giorni, che darà qualche indicazione in più sulle prossime mosse della Fed.A New York, l'indiceconsolida sui valori della vigilia a 39.376 punti; sulla stessa linea l', che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti a 5.459 punti. S opra la parità il(+0,44%) e l'(+0,31%).