Banca nazionale svizzera, Martin Schlegel nuovo presidente da ottobre

(Teleborsa) - Il Consiglio federale ha nominatonuovodella Direzione generale dellae quindi successore di Thomas Jordan. Martin Schlegel, attualmente a capo del 2º dipartimento della Banca nazionale in qualità di vicepresidente della Direzione generale, ricoprirà la nuova caricaassumendo la direzione del 1º dipartimento a Zurigo.Jordan a marzo ha annunciato l'intenzione di dimettersi a fine settembre 2024, dopo 12 anni nel ruolo e tre anni prima della fine dell'attuale mandato. Jordan ha dovuto affrontare un, tra cui la pandemia e la crisi di Credit Suisse.Schlegel (1976) è entrato. Il Consiglio federale lo aveva nominato membro supplente della Direzione generale dal 1º settembre 2018 e poi vicepresidente della Direzione generale dal 1º agosto 2022. In precedenza aveva diretto l’unità organizzativa Operazioni in cambi e oro dal 2009 e la succursale della BNS di Singapore dal 2016. Dal 2011 al 2018 è stato altresì membro del Comitato degli investimenti della BNS.Con effetto alla stessa data, il Consiglio federale ha nominatodella Direzione generale, oggi membro della Direzione generale e capo del 3º dipartimento. Con la nuova nomina egli passerà alla guida del 2º dipartimento a Bern.Martin (1969) era stato nominato dal Consiglio federale membro della Direzione generale con effetto dal 1º gennaio 2024 e da allora è a capo del 3º dipartimento della Banca nazionale. Alle dipendenze della Federal Reserve Bank of Kansas City dal 2011, è passato, quattro anni dopo, alla Federal Reserve Bank of New York, dove alla fine rivestiva la funzione direttiva di Financial Research Advisor on Financial Stability Policy Research.