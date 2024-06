Borse europee negative in clima attendista. A Milano si distingue Saipem

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

BPER

Tenaris

Banca MPS

Ferrari

Interpump

D'Amico

Fincantieri

MFE A

Industrie De Nora

De' Longhi

Danieli

Sanlorenzo

Tinexta

(Teleborsa) -e con gli investitori che preferiscono non prendere posizione in vista del dato sull'inflazione PCE americana in calendario venerdì e delle elezioni francesi nel fine settimana.Sul fronte della politica monetaria,(banca centrale finlandese e membro del consiglio direttivo BCE) ha affermato di ritenere adeguate le attese di mercato che puntano a due altri tagli entro la fine dell'anno, mentre il capo economista della BCEha detto che Francoforte continuerà a tagliare i tassi se le pressioni sui prezzi si attenueranno come previsto, ma il ritmo dell'allentamento potrebbe rallentare in caso di spiacevoli sorprese.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Perde terreno l', che scambia a 2.299,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,86%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,47%.Lieve peggioramento dello, che sale a +153 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,98%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,49%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 35.718 punti.In discesa il(-0,87%); con analoga direzione, negativo il(-0,88%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 26/06/2024 è stato pari a 2,31 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,14 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,46 miliardi.di Piazza Affari,avanza del 2,37% (dopo che Jefferies ha portato il prezzo obiettivo a 3 euro da 2,75 euro).avanza dell'1,12%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,22%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,18%.scende dell'1,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%.di Milano,(+8,21%),(+4,34%),(+2,05%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,30%. Calo deciso per, che segna un -2,88%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,60%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,28%.