Eventi e scadenze del 26 giugno 2024

Lunedì 24/06/2024

Martedì 25/06/2024

Mercoledì 26/06/2024

(Teleborsa) -- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi- Pala Tiziano, Roma - 5° Congresso Confederale UGL "Il futuro è lavoro"- Roma - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, presenta in diretta streaming il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 202309:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno09:30 -- Roma, Audirorium Ara Pacis - "L’ora delle scelte, la transizione nell’Europa che verrà", operatori, stakeholder e istituzioni si confronteranno sulle tendenze che emergono dall’IREX 2024. Interverranno, tra gli altri, il CEO di ERG, i Presidenti di Elettricità Futura e ANEV,il Vice Presidente di Edison e il Ministro Pichetto Fratin10:00 -- Milano, Four Seasons Hotel - Il Rapporto, realizzato da Scenari Immobiliari, sarà presentato da Mario Breglia e Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei), e commentato dai responsabili dei fondi che hanno contribuito alla sua realizzazione10:00 -- Camera dei Deputati - Il convegno verrà aperto e chiuso dal segretario di presidenza Riccardo Zucconi. Intervengono, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.10:15 -- Milano - Evento organizzato da SDA Bocconi School of Management e Golden Group. Durante l'iniziativa saranno presentati i risultati della prima ricerca dell'Osservatorio di Finanza Agevolata, che scatta una fotografia del mercato e delle sfide che lo attendono10:30 -- Milano, Sala Convegni Intesa Sanpaolo - In occasione dell'Assemblea, avrà luogo un Convegno pubblico dal titolo "Dalla Late Payment Regulation alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): le sfide della Supply Chain Finance". Dopo la relazione annuale dell’attività associativa del Presidente Belingheri, il programma prevede un convegno sulle sfide della SCF12:00 -- Bank of Finland, Helsinki - Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, tiene un keynote speech alla 3ª Conferenza di International Monetary Policy della Banca della Finlandia su Monetary Policy in Low and High Inflation Environments14:30 -- La sedicesima riunione della Conferenza di Adesione con il Montenegro a livello ministeriale si terrà a Bruxelles15:00 -- Camera dei Deputati - Durante la conferenza stampa, gli esperti di Integrae SIM cercheranno di fornire informazioni quanto più esaustive per tutti i soggetti interessati all’Euronext Growth Milan. In particolare, verranno affrontati i seguenti temi: Dati di bilancio 2023, Valutazioni di mercato, Mappatura degli investitori e Previsioni future16:15 -- Sede Unioncamere, Roma - Prima Assemblea pubblica dell'Associazione Marchi Storici d'Italia,per fare il punto sulle attività dell'Associazione e sulle iniziative legislative promosse a favore dei Marchi Storici. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Unioncamere e dell'Associazione Marchi Storici- Asta BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio