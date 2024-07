Borse europee in rialzo dopo elezioni in Francia. Ottima Milano con le banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

BPER

Unicredit

Banco BPM

Prysmian

STMicroelectronics

Campari

Interpump

Fincantieri

Banca Ifis

Intercos

OVS

Ariston Holding

Maire Tecnimont

D'Amico

Lottomatica

(Teleborsa) -dopo l'esito del, che vedono ridursi le probabilità di raggiungere una maggioranza assoluta di Governo da parte di Rassemblement National di Marine Le Pen, mentre ora partiranno le trattative tra i partiti politici in vista del voto al secondo turno del 7 luglio.Sul fronte macroeconomico, le letture finali degli indiciper giugno hanno mostrato un frazionale miglioramento rispetto ai preliminari, con il dato aggregato che si attesta a 45,8, da 45,6 iniziale, mentre la stima preliminare dell'per il mese di giugno ha mostrato un aumento congiunturale dello 0,1% (inferiore al +0,2% atteso) e una crescita tendenziale del 2,2% (sotto il 2,3% atteso).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,072. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.325,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,60%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +149 punti base, con un decremento di 8 punti base, con ilche si posiziona al 4,10%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e buona performance per, che cresce dell'1,09%.Pioggia di acquisti sul, che porta a casa un guadagno dell'1,70% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 35.900 punti. Poco sopra la parità il(+0,46%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,22%).Ilnella seduta dell'1/07/2024 è stato pari a 2,53 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,27 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,43 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,70%. Exploit di, che mostra un rialzo del 5,83%. Su di giri(+4,62%). Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,36%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,76%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,79%),(+5,40%),(+3,57%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,71%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,17%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.