Piazza Affari maglia rosa in Europa, corrono Saipem e Prysmian

(Teleborsa) -, toccati dopo il. A febbraio le variazioni dei prezzi al consumo sono state inferiori alle attese di un decimo su entrambi gli orizzonti temporali e su ambedue le misure: su base mensile sia la misura headline che la misura core sono salite di +0,2%, mentre su base annua la prima è aumentata di +2,8% e la seconda di +3,1%.Rimane comunque l', con la guerra dei dazi che entra nel vivo nei confronti di Canada e Unione europea. In particolare, il Canada ha annunciato nuovi dazi del 25% su circa 30 miliardi di dollari canadesi (20,8 miliardi di dollari) di prodotti realizzati negli Stati Uniti, tra cui acciaio e alluminio, dopo che l'amministrazione Trump ha proceduto con imposte globali sulle importazioni di questi due materiali. L'UE ha annunciato l'applicazione di tariffe su beni americani per un valore di circa 26 miliardi di euro.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,091. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,61%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,11%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con ilche si posiziona al 3,94%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,56%,avanza dello 0,53%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%.Chiusura in forte rialzo per la, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,61%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 40.543 punti. In denaro il(+1,29%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,2%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 3,52 miliardi di euro, in calo del 9,32%, rispetto ai 3,88 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,64 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,85%. Su di giri(+5,83%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,19%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,08%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,08%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+8,28%),(+6,58%),(+5,74%) e(+5,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,96%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,64%.scende del 3,05%. Calo deciso per, che segna un -2,7%.