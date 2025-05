Tonica la piazza di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in aumento la prima seduta della settimana per la Borsa di, con l’ottimismo che prevale sul sentiment degli investitori sull’esito dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, avvenuti nel fine settimana in Svizzera. Ora gli addetti ai lavori attendono ulteriori dettagli. Si muovono in rialzo anche le altre principali piazze asiatiche, in scia all'intesa di cessate il fuoco dopo giorni di tensioni e scontri tra India e Pakistan.Ilun rialzo dello 0,42%, consolidando la serie di nove rialzi consecutivi, avviata il 25 del mese scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 9.900 punti.Buona la prestazione di(+1,09%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,67%).Su di giri(+2,74%); consolida i livelli della vigilia(-0,13%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,31%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,40%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%.Il rendimento dell'scambia 1,39%, mentre il rendimento per ilè pari 1,65%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 3.678 Mld ¥; preced. 4.061 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 2,3%).