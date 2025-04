Seduta all'insegna del toro a Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) -, nonostante la performance negativa tracciata da Wall Street ieri. La cautela si impone sul tema dazi, ma gli operatori hanno accolto conl'avanzamento die colloqui finalizzati a trovare unimposte da Trump. E quest'ultimo ha tenuto ad assicurare che un accordo sarà raggiuntoGiornata di guadagni per la Borsa di, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,22%, dopo dati sull'inflazione in linea con le previsioni, mentre appare in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità (-0,17%).Chiude leggermente positiva(+0,52%).Chiusa per festività le piazze diLa giornata del 17 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,3%, mentre il rendimento delscambia 1,65%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,4 punti).