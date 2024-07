Borse UE toniche. Occhi sulle elezioni in Gran Bretagna

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

DiaSorin

Campari

Leonardo

Saipem

Ferragamo

Juventus

Mondadori

Brembo

Maire Tecnimont

Ascopiave

Italmobiliare

SOL

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, sulla scia dei nuovi record registrati da Wall Street, la vigilia. Il mercato americano oggi resterà chiuso per il Giorno dell'Indipendenza.Il focus degli investitori è rivolto alledove si scommette sulla possibilità di uno storico cambio di svolta se il partito laburista dovesse incassare la vittoria.Sullo sfondo resta il tema delle banche centrali, con la Federal Reserve che sembra ancora orientata a un atteggiamento più morbido. Oggi la BCE pubblica i verbali della riunione di giugno.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. L'è sostanzialmente stabile su 2.354,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,08%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +143 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,01%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,54%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,63%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.278 punti.di Milano, troviamo(+1,78%),(+1,67%),(+1,48%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.Tra i(+3,52%),(+2,04%),(+1,82%) e(+1,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,27%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Tra ledi maggior peso:08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,86%)08:45: Partite correnti (preced. -1,8 Mld Euro).