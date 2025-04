Giornata drammatica a Tokyo, mercati cinesi chiusi per festività

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo la peggior seduta di Wall Street dal 2020 a causa dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mercoledì, Trump ha svelato le cosiddette "tariffe reciproche" per oltre 180 paesi e territori, aumentando il rischio di una guerra commerciale globale.I mercati azionari insono rimastiper le rispettive festività, contribuendo a ridurre i volumi di trading nella regione.Pioggia di vendite sul listino di, che scambia con una pesante flessione del 2,58%; con analoga direzione, in forte calo(-1,52%); in ribasso(-0,81%); con analoga direzione, pesante la Borsa di(-2,55%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,17%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,25%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,2%.Il rendimento dell'scambia 1,2%, mentre il rendimento per ilè pari 1,79%.