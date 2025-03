Asia mista su incertezze dazi. Tokyo limita le perdite

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si sono mosse fra alti e bassi, in scia alla chiusura debole di Wall Street ed alle incertezze relative alla guerra commerciale messa in piedi dagli USA.Poco meglio ha fatto la borsa di, dopo che i dati sull'inflazione più forti delle previsioni hanno alimentato le attese per futuri rialzi dei tassi da parte della Ba nk of Japan. Si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta all'1,72%.Pesante la Borsa di(-2,05%); consolida i livelli della vigilia(+0,15%).In moderato rialzo(+0,68%); sulla parità(+0,12%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,32%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 1,53%, mentre il rendimento delscambia 1,9%.