A picco Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di, così come si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, con il continuo nervosismo per i dazi statunitensi che ha colpito i titoli asiatici. La sospensione per 90 giorni dei dazi USA a oltre 75 Paesi non è bastata, infatti, a placare i timori del mercato, su cui continuano a pesare le incertezze della politica commerciale americana e lo spettro di una recessione globale con un'escalation tra Washington e Pechino.L'indice giapponeselascia sul terreno il 3,61%, mentre, al contrario,continua la giornata in aumento dello 0,86%.Buona la prestazione di(+1,22%); variazioni negative per(-0,94%).In netto miglioramento(+1,7%); in ribasso(-1,23%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%. Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dello 0,74%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,64%.Il rendimento per l'è pari 1,37%, mentre il rendimento deltratta 1,66%.