Asia chiude incerta. Tokyo in rosso nonostante supporto BoJ

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -nella seduta odierna, chiudendo nel complesso deboli, soprattutto le borse cinesi, dopo il rally innescato nei giorni scorsi dal piano di stimoli annunciato dal governo di Pechino. A frenare i mercati, oltre ai realizzi, ha contribuito l'incertezza per leSessione debole anche per il listino di, che scambia con un calo dello 0,23% sul;, nonostante laabbia confermaot, temendo l'impatto dei dazi.Sulla stessa linea(-0,1%). Sulla parità(-0,04%); in denaro(+0,71%).Poco sopra la parità(+0,21%); leggermente negativo(-0,43%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,25%. La giornata del 18 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,11%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%.Il rendimento dell'scambia 1,52%, mentre il rendimento per ilè pari 1,96%.