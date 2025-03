Borse asiatiche in rialzo con dati macro positivi e piano Cina per consumi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, grazie all'ottimismo sull'economia cinese dopo che Pechino ha delineato misure mirate per "incrementare vigorosamente" i consumi e che sono stati pubblicati dati macroeconomici positivi (in particolare, la produzione industriale cinese e le vendite al dettaglio hanno superato le aspettative nei primi due mesi del 2025).Seduta in rialzo per, con il, che avanza dello 0,93%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.sale dello 0,21%.Sale(+0,93%); come pure, ottima la prestazione di(+1,73%). Guadagni frazionali per(+0,46%); con analoga direzione, positivo(+0,86%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,51%, mentre il rendimento delscambia 1,94%.